Моравецький: Кремль має засвоїти, що Заходу вистачить грошей для допомоги Україні

Євросоюз та США мають виділяти необхідні гроші для нормального функціонування України, а Кремль має розуміти, що Захід матиме кошти для її підтримки, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Кремль повинен знати, що як США задекларували чергову багатомільярдну фінансову допомогу Україні наступного року, так і Євросоюз також допоможе, і цих грошей вистачить на функціонування української держави" , - заявив Моравецький.

Глава польського уряду наголосив, що він бачить значну роль Польщі у процесі виплати європейських коштів Україні, оскільки Єврокомісія намагається надати Києву кошти, але має бути згода всіх країн ЄС щодо механізму здійснення цих виплат. Моравецький зазначив, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн дослухалася також і до аргументів Польщі щодо фінансової допомоги Україні.

Нагадаємо, що конгресмени США мають намір виділити Україні великий пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів, якого вистачило б на весь наступний рік.

Також раніше стало відомо, що Україна може розраховувати на 18 млрд євро від ЄС наступного року.