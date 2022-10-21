Україна закликає ООН і ЄС направити міжнародну місію на Каховську ГЕС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п’ятницю, 21 жовтня, заявив, що міжнародні організації мають направити моніторингову місію на Каховську ГЕС, щоб не допустити її підриву російськими окупантами, повідомляє Новое время.

Під час засідання уряду Шмигаль наголосив, що російський теракт може призвести до затоплення десятків населених пунктів і тисяч жертв.

"…Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. На станцію в негайному порядку мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом" , — заявив він.

Глава Кабміну також закликав мешканців тимчасово захоплених територій у Херсонській області та інших небезпечних регіонах виїжджати на неокуповані території.

За даними української розвідки, російські окупанти ще в квітні замінували Каховську ГЕС і зараз проводять роботи з мінування шлюзів та опор. У ГУР заявили, що на дамбі встановлено два КамАЗи без водіїв, повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт - підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області, звідки наступ ЗСУ поступово витісняє російських окупантів.

В Оперативному командуванні Південь зазначили, що російські окупанти, ймовірно, поки що залишають можливість підриву Каховської ГЕС «на крайній випадок».