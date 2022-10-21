Резніков: ефективність ППО близько 60%, а по дронах показники ще кращі

Наразі Україна отримує нові елементи та системи протиповітряної оборони (ППО), тому через кілька місяців її буде значно покращено, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Навіть найсучасніші системи світу не гарантують стовідсотковий захист неба, навіть у Сполучених Штатах. Високий показник, коли вони досягають хоча б 80% захисту – це вважається дуже-дуже добрий рівень. Хочу сказати, що наші сучасні Повітряні Сили, системи ППО і захисту неба – вони вже на сьогодні збивають приблизно 60% повітряних цілей, які несуть загрозу і смерть. Це стосується крилатих, балістичних ракет і так далі. А по дронах ефективність набагато вища" , — розповів очільник Міноборони.

Резніков додав, що вдосконалення елементів захисту українського неба триває безперервно і високими темпами:

"Звісно, кожен новий елемент – це можливість захистити об’єкти критичної інфраструктури, населені пункти і таке інше. Тому що у нас велика країна – є, що захищати. Тому будемо рухатись для того, щоб відсоток ріс. Я думаю, що за пару місяців ми значно посилимо нашу повітряну оборону".