Штурм Капітолія 6 січня: Трампу надіслали повістку до суду

Спеціальний комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року офіційно надіслав повістку до суду колишньому президенту Дональду Трампу. Він повинен до 4 листопада передати всі необхідні документи.﻿ Про це пише CNN, повідомляє Новое время.

"Ми розуміємо, що факт відправлення повістки колишньому президенту є значною та історичною дією" , — йдеться в тексті листа голови комітету Бенні Томпсона та його заступника Ліз Чейні.

Трамп повинен до 4 листопада передати всі необхідні документи, а свідчення під присягою експрезидент має дати "починаючи з 14 листопада або приблизно в цей час".

Згідно з даними американських ЗМІ, комітет, зокрема, вимагає від Трампа надати всі дані про його контакти в період з 3 листопада 2020 року по 20 січня 2021 року.

Що сталося у Капітолії США 6 січня 2021 року?

6 січня 2021 року Конгрес США зібрався, щоб утвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Проте засідання довелося перервати, оскільки прихильники Дональда Трампа увірвалися до будівлі Конгресу. Той закликав прихильників розійтися, але продовжував заявляти, що «вибори вкрали».

Під час зіткнень загинули четверо учасників штурму та один поліцейський, понад 100 правоохоронців постраждали.

Після цього в Капітолії відновилося спільне засідання двох палат Конгресу, на якому офіційно затвердили підсумки президентських виборів та перемогу Байдена.

13 січня Палата представників ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Справу передали до Сенату, який через місяць визнав його невинуватим у підбурюванні до штурму Капітолія. Звинувачення проти Трампа підтримали 57 сенаторів, у тому числі семеро представників Республіканської партії, 43 голосували проти. Для імпічменту забракло 10 голосів.

Чинний президент Джо Байден заявив, що вина його попередника незаперечна, хоча йому й не оголосили імпічмент.

Мін'юст США назвав розслідування штурму Капітолія «найскладнішим» у своїй історії, звинувачення висунули майже 550 його учасникам.