ОВА: окупанти обстріляли дві громади Дніпропетровської області з артилерії

У ніч на суботу, 22 жовтня окупанти накрили вогнем дві громади Дніпропетровської області — Марганецьку та Нікопольську. Майже тисяча родин лишилася без світла, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Цієї ночі росіяни тримали у напрузі Нікопольський район. Накрили вогнем дві тамтешні громади. Попередньо, людей не зачепило" , — написав він.

Зазначається, що найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті пошкоджено понад 20 будинків та кілька газогонів.

Крім того, обірвані лінії електропередач, внаслідок чого майже тисяча родин залишилася без світла. Енергетики вже лагодять мережі.