Ситуація на валютному ринку покращилася: НБУ скоротив продаж доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 17 по 21 жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,20 млн доларів і продав 576,37 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 569,17 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли НБУ продав 604,93 млн доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 3 149,41 млн доларів та 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 21 280,48 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій становило 18 131,07 млн доларів та 1 678,14 млн євро.

Зазначимо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% із 29,25 до 36,57 грн/долар. За цим курсом НБУ купує та продає валюту на міжбанку. У НБУ не планують змінювати фіксований курс найближчим часом. Голова Національного банку України Андрій Пишний вважає фіксований курс на рівні 36,6 гривень за долар за адекватну ситуацію.