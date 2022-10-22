Байден пояснив, чому США підтримують Україну у війні з РФ

Президент США Джо Байден вважає Росію загрозою для всього Заходу, і саме тому агресор не повинен перемогти у війні проти України. Таку думку він висловив в інтерв’ю MSNBC, повідомляє Дзеркало тижня.

Кошти, витрачені на допомогу Україні, Байден вважає вкладенням у безпеку Європи.

"Ми витратили багато грошей на допомогу українцям. Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу. Це стосується забезпечення того, щоб президент Росії Владімір Путін не зміг досягти успіху" , - сказав Байден.

Раніше президент США заявив, що він стурбований тим, що зобов’язання Сполучених Штатів щодо підтримки України "можуть похитнутися", якщо за результатами проміжних виборів контроль над Палатою представників знову опиниться у республіканців.