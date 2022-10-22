ЗМІ та ОВА повідомляють про вибухи та роботу ППО у західних областях України

Під час масштабної повітряної тривоги вранці у суботу, 22 жовтня, Росія атакувала Захід України. Повідомляється про вибухи у Рівному, Луцьку та на Хмельниччині, повідомляє Новое время.

Масштабну повітряну тривогу оголосили в усіх областях України, окрім окупованого Криму близько 7:30 ранку.

О 8:58 про вибухи у Хмельницькій області повідомив голова обласної ОВА Сергій Гамалій у телеграм-каналі.

"В Хмельницькій області чути вибухи. Бережіть себе. Залишайтеся в укриттях" , — написав він.

Невдовзі з’явилися повідомлення і про вибухи у Луцьку, Рівному та Рівненській області. Про це повідомляє зокрема Суспільне. У місцевих пабліках після вибухів з’явилася інформація про перебої зі світлом та водою у деяких районах цих міст.

Міський голова Тернополя Сергій Надал пише, що у сусідніх областях виникли проблеми з електропостачанням.

Тим часом над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро. Пошкоджень об'єктів та будинків громадян не має, повідомляє голова ОДА Руслан Запаранюк.

Також про роботу ПВО повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Влада західних областей закликає жителів залишатися в укриттях.

В решті областей України наразі інформації про вибухи не надходило. Повідомлялося про роботу ППО на Київщині та Чернігівщині. Повітряна тривога станом на 09:30 триває на всій території України.