Чотири країни закликають ООН розслідувати використання РФ іранських безпілотників

Німеччина, Франція, Великобританія та США закликали ООН провести "неупереджене" розслідування використання Росією іранських безпілотників у війні проти України, повідомляє Deutsche Welle.

Берлін, Париж і Лондон у спільному письмі генсеку ООН висловили "глибоке занепокоєння передачею іранських дронів Росії", яка "використовує ці БПЛА для атак на цивільну інфраструктуру та міста в Україні, що призводить до загибелі мирних жителів, які ні в чому не винні".

Своєю чергою, Вашингтон вважає, що "ООН має розслідувати кожне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН".

"Ми не повинні дозволити Росії та іншим країнам перешкоджати виконанню ООН взятих на себе зобов'язань або загрожувати їм" , - заявив представник США Джеффрі Де Лаурентіс того ж дня на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Постійне представництво РФ при ООН у відповідь заявило, що подібне розслідування може бути розпочато лише на запит Радбезу ООН.

Постпред Росії при ООН Василь Небензя назвав ситуацію "кричущою" і пригрозив, що якщо експерти ООН все ж таки займуться розслідуванням поставок іранських дронів до Росії, остання "може переглянути весь комплекс своїх відносин із Секретаріатом ООН".

Поставлені Іраном дрони-камікадзе, за даними української сторони, використовувалися ЗС РФ при завданні масованих ударів по території України, починаючи з 10 жовтня. У Вашингтоні вважають, що іранські військові фахівці перебували при цьому в Криму та надавали росіянам технічну допомогу. Держдеп США зазначив, що Іран порушує резолюцію 2231 Радбезу ООН, постачаючи безпілотники Росії, і пригрозив за це Тегерану новими санкціями.