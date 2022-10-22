МВФ закликав Україну утримуватись від зниження податків

Міжнародний валютний фонд закликав владу України не робити кроків, які скорочують податкові надходження, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив глава місії МВФ Гевін Грей за підсумками роботи у Відні 17-20 жовтня.

"Офіційним органам рекомендується утримуватися від заходів, що скорочують податкові надходження" , - сказав він, наголосивши на необхідності "привести витрати у відповідність з наявним фінансуванням".

За його словами, російське вторгнення в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, завдало величезних людських страждань і мало серйозні економічні наслідки. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була значно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня.

"Українська влада заслуговує на велику похвалу за збереження значного ступеня макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах" , - додав Грей.

Він повідомив, що найближчі тижні буде обговорено запуск Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду (Program Monitoring with Board Involvement – PMB).

"PMB викладе політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представить оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік" , - сказав глава місії МВФ.

Таким чином, PMB також стане міцним якорем для макроекономічної політики, стане додатковим каталізатором донорської підтримки і допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду, додав Грей.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Україна планують обговорення запуску Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду (Program Monitoring with Board Involvement – PMB). Очікується, що програма запрацює у грудні.