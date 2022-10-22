Блінкен: США не бачать ознак, що РФ зацікавлена у припиненні війни
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про відсутність ознак того, що РФ готова припинити свою агресію в Україні і перейти до дипломатії, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав на пресконференції з главою МЗС Франції Кетрін Колонна.
"Коли йдеться про дипломатію для припинення війни, це повністю залежить від того, чи Росія дійде до того місця, де вона дійсно буде зацікавлена у припиненні агресії, яку вона розпочала, і ми не бачимо жодних доказів цього на цей момент", – сказав Блінкен.
Навпаки, за його словами, Росія подвоює і потроює свою агресію, що проявляється у мобілізації сотень тисяч росіян, фіктивних референдумах та незаконній анексії, бомбардуваннях цивільної інфраструктури.
"Отже, все вказує на те, що президент Путін, далекий від бажання займатися змістовною дипломатією, продовжує діяти в протилежному напрямку. Фундаментальна проблема, яку він має, полягає в тому, що український народ не тільки надзвичайно мужній і стійкий, він також дуже успішний у тому, щоб не тільки відбити агресію, але й повернути свою землю назад", – заявив держсекретар США.
"Українці борються за свою країну, за свою землю, за своє майбутнє. Росія - ні. Чим швидше президент Путін зрозуміє це і прийде до цього висновку, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну", – наголосив Блінкен.
За його словами, США будуть розглядати всі засоби для просування дипломатії, якщо побачать таку можливість.
"Звичайно, ми завжди будемо розглядати це. Але, як я вже сказав, на цей момент Росія не демонструє жодних ознак бажання займатися змістовною дипломатією", – зазначив він.