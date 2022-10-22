Генштаб: в Україні загинули 67 тисяч російських військових
В Україні з початку повномасштабного вторгнення загинули 67 тисяч російських військових. Також за минулу добу Збройними силами України знищено 16 безпілотників та один літак окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 67070 (+320);
- танків – 2579 (+6);
- бойових броньованих машин – 5266 (+8);
- артилерійських систем – 1653 (+5);
- РСЗВ – 373 (+1);
- засоби ППО – 189;
- літаків – 270 (+1);
- гелікоптерів – 243;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16);
- крилаті ракети – 329;
- кораблі/катери – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15);
- спеціальна техніка – 148 (+1).
Дані уточнюються