Генштаб: в Україні загинули 67 тисяч російських військових

В Україні з початку повномасштабного вторгнення загинули 67 тисяч російських військових. Також за минулу добу Збройними силами України знищено 16 безпілотників та один літак окупантів.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 67070 (+320);

танків – 2579 (+6);

бойових броньованих машин – 5266 (+8);

артилерійських систем – 1653 (+5);

РСЗВ – 373 (+1);

засоби ППО – 189;

літаків – 270 (+1);

гелікоптерів – 243;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16);

крилаті ракети – 329;

кораблі/катери – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15);

спеціальна техніка – 148 (+1).

Дані уточнюються