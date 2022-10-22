Генштаб: в Україні загинули 67 тисяч російських військових

Генштаб: в Україні загинули 67 тисяч російських військових
Фото: Facebook

В Україні з початку повномасштабного вторгнення загинули 67 тисяч російських військових. Також за минулу добу Збройними силами України знищено 16 безпілотників та один літак окупантів.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 67070 (+320);
  • танків – 2579 (+6);
  • бойових броньованих машин – 5266 (+8);
  • артилерійських систем – 1653 (+5);
  • РСЗВ – 373 (+1);
  • засоби ППО – 189;
  • літаків – 270 (+1);
  • гелікоптерів – 243;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16);
  • крилаті ракети – 329;
  • кораблі/катери – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15);
  • спеціальна техніка – 148 (+1).

Дані уточнюються

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