Кличко: ППО збила кілька ракет, які летіли на Київ

Ракети окупантів, які летіли на Київ, збила українська ППО. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Новое время.

"Кілька ракет, що летіли на Київ, збили в області сили ППО" , — написав він.

Мер Києва також закликав мешканців економити електроенергію і з розумінням поставитися до обмежень її постачання.

Начальник Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив﻿, що протиповітряна оборона збила "декілька ворожих об’єктів".

Про збиття ракети над Київщиною також повідомив начальник Головного управління Нацполіції області Андрій Нєбитов.

За його словами, потерпілих та руйнувань немає, уламки впали на територію лісового масиву.