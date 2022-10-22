Командування Повітряних сил: ППО збила 18 російських ракет

Вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із них збила протиповітряна оборона, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ

"22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.

Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555)" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни атакували крилатими ракетами "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря. Усього відбулося 16 пусків російських ракет.

Повідомляється, що в зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога: