Командування Повітряних сил: ППО збила 18 російських ракет
Вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із них збила протиповітряна оборона, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ
"22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.
Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555)", – йдеться в повідомленні.
Крім того, росіяни атакували крилатими ракетами "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря. Усього відбулося 16 пусків російських ракет.
Повідомляється, що в зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога:
- 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 5 КР "Калібр".