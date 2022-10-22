Через атаки на енергооб'єкти "Укрзалізниця" оголосила про затримку рейсів
У суботу, 22 жовтня, через ворожу атаку енергетичної інфраструктури деякі ділянки залізниці залишаються знеструмленими. Наразі відомо про затримку чотирьох рейсів, повідомляє Новое время.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".
Зазначається, що поїзди слідують під резервними тепловозами.
З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на пів години прямують рейси:
- № 81 Київ — Ужгород;
- № 1 Харків — Івано-Франківськ;
- № 119 Запоріжжя — Львів;
- № 755 Київ — Луцьк.
Також в Укрзалізниці нагадують, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, а пасажири очікують в укриттях.
У разі запізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.
Вранці у суботу, 22 жовтня, по всій Україні окрім Криму оголосили повітряну тривогу. Росія атакує об'єкти інфраструктури у центрі та на заході України. Повідомляється про вибухи у Луцьку, Рівненській, Хмельницькій та Одеській областях. Подекуди виникли проблеми з електропостачанням.