Мелоні склала присягу прем’єр-міністра Італії

Джорджа Мелоні в суботу склала присягу прем’єр-міністра Італії, присягу складають також міністри її уряду, повідомляє Європейська правда.

Першу в історії республіки жінку-прем'єра менш ніж через місяць після виборів президент Серджо Маттарелла викликав вчора до свого палацу і доручив їй сформувати новий уряд.

Незадовго до цього він провів консультації з об'єднаною правоцентристською делегацією, яка гарантувала наявність чіткої парламентської більшості і недвозначну вказівку на бажання бачити лідерку "Братів Італії" на чолі уряду.

У суботу в президентському палаці у присутності президента Джорджа Мелоні склала присягу глави уряду.

В п'ятницю ввечері вона оголосила членів свого кабінету.

Міністерство внутрішніх справ очолить представник "Ліги" Маттео П'янтедозі, який уже працював там керівником апарату в уряді Маттео Сальвіні, а донедавна обіймав посаду префекта Рима.

Міністром оборони, за пропозицією Мелоні, має стати співзасновник "Братів Італії" Гвідо Кросетто. Він має тривалий досвід у політиці, але у 2018 році пішов із неї й присвятив себе сімейному бізнесу.

Ще одне важливе міністерство – закордонних справ очолить представник "Вперед, Італіє!" Антоніо Таяні. Він із 2017 по 2019 рік був президентом Європарламенту. Таяні також буде заступником прем’єрки.

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні суміщатиме посади віцепрем’єра й міністра інфраструктури.