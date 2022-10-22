ОВА: росіяни повторно атакували енергооб'єкт на Волині

Ворог повторно атакував Волинь, зафіксовано новий "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється" , – повідомив він.

Погуляйко запевнив, що наразі працюють усі відповідні служби. Він вкотре закликав жителів області не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах.