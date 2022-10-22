Шольц: конференція з питань відновлення України має дати сигнал надії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вбачає довгострокове завдання для світової спільноти у відновленні України після завершення агресивної війни Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це Шольц сказав у своєму відеоподкасті перед запланованою на цей вівторок у Берліні міжнародною експертною конференцією з питань відновлення України.

"Відбудова буде великим, великим завданням" , - сказав Шольц.

"Нам доведеться багато інвестувати, щоб це могло спрацювати. Це може зробити лише вся світова спільнота, яка зараз підтримує Україну. І вона має робити це протягом тривалого часу" , - заявив він.

За його словами, важливо не тільки дуже конкретно визначити, що потрібно зробити, куди потрібно вкласти інвестиції, як можна організувати реконструкцію, але також подумати про те, скільки років чи десятиліть така реконструкція може бути профінансована світовою спільнотою.