У РФ під Бєлгородом пролунали вибухи, влада заявляє про обстріл

У російському Шебекіно, що у Бєлгородській області, уранці у суботу, 22 жовтня, було чутно вибухи. Після цього у місті спалахнула потужна пожежа, повідомляє Новое время.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть про нібито обстріл цивільних об'єктів у місті, зокрема торгового центру і кількох інших магазинів. Звинувачують росіяни, традиційно, українську сторону.

На відео, які публікують очевидці, можна побачити стовп густого чорного диму над містом. Згідно з повідомленнями місцевих Telegram-каналів, він видно навіть з Бєлгорода. Також жителі Шебекіно також пишуть, що у них немає світла та води.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що внаслідок пожежі в Шебекіно поранено 11 людей. Видання "Ізвестия" водночас з посиланням на джерела пише про двох загиблих.

Російський губернатор стверджує, що пожежа почалася на підприємстві Шебекінського міського округу нібито "внаслідок влучення прямого снаряда".

Напередодні у Бєлгородській області спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.

Раніше російський президент Володимир Путін ввів у прикордонних з Україною регіонах середній рівень реагування — йдеться про Краснодарський край, Бєлгородську, Брянську, Воронезьку, Курську та Ростовську області. Також Путін ввів воєнний стан в тимчасово окупованих територіях України.