ОП: ракетні удари РФ залишили без світла майже 1,5 мільйона українців

ОП: ракетні удари РФ залишили без світла майже 1,5 мільйона українців

В результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на 14 годину, за даними ОП, внаслідок ракетних ударів: у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській - 188 400, у Волинській області - 102 000, в Черкаській - 242 000, у Рівненській - 174 790, в Кіровоградській - 61 913 та Одеській - 10 500.

Тимошенко нагадав, що загалом силами ППО знищено 18 ракет.

22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти нашої країни.

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