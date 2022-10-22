Мер: у Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики

Внаслідок ракетного удару РФ у Луцьку фактично знищено енергетичний об'єкт, відновити його наразі неможливо, повідомляє Новое время.

Про це заявив мер Луцька Ігор Поліщук.

"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було здійснено влучання, критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе" , — написав Поліщук.

Він зазначив, що, за попередніми даними, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Вранці 22 жовтня Росія атакувала інфраструктуру у центрі та на заході України. Зокрема, відомо про прильоти по об'єктах енергетики у Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Одеській областях. Подекуди виникли проблеми з електропостачанням.