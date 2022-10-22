Фінська делегація вирушить до Туреччини на переговори про членство в НАТО

Фінська делегація 25 жовтня вирушить до Туреччини для обговорення питання про членство Фінляндії в НАТО, повідомляє Європейська правда.

Фінляндію на зустрічі представлятимуть чиновники з міністерства юстиції. Члени делегації зустрінуться, зокрема, з Касимом Чічеком, керівником відділу зовнішніх зв'язків Мін'юсту Туреччини.

За попередньою інформацією, дискусії будуть присвячені насамперед запитам на екстрадицію, які надійшли від турецької влади.

Туреччина поки що не схвалила членство Фінляндії та Швеції в НАТО, оскільки, на її думку, ці країни захищають "терористів". Швеція і Фінляндія не домовилися про видачу Туреччині членів партії РПК, яких країна вважає терористами.

Перше засідання спільного механізму Туреччина-Фінляндія-Швеція, створеного в рамках тристороннього меморандуму, відбулося 26 серпня у Вантаа.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий на зустріч з новим прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном - після того, як він висловив готовність поїхати до Анкари для прискорення ратифікації вступу до НАТО.

Як відомо, усі 30 країн-членів НАТО мають схвалити членство Фінляндії та Швеції в Альянсі. Туреччина та Угорщина наразі єдині країни, які ще не ратифікували їхнє членство.