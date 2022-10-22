Угорщина обіцяє схвалити вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Ратифікація заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу має бути схвалена Угорщиною до середини грудня, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра країни Гергель Гуляш.

"Уряд Угорщини підтримує членство Швеції та Фінляндії в НАТО і подав документи про ратифікацію до Національних зборів" , - заявив Гуляш.

В Угорщині сподіваються на те, що приєднання нових країн до оборонного альянсу зробить його сильнішим. Тому розширення НАТО за рахунок включення до нього Фінляндії та Швеції буде ратифіковано не пізніше середини грудня.

"Можна обговорити питання, чи відповідає розширення інтересам національної безпеки Угорщини, але, згідно з повідомленнями, сказав, що зараз це не має значення" , - додав чиновник.

Угорщина та Туреччина - єдині країни НАТО, які ще не ратифікували приєднання Швеції та Фінляндії до альянсу - процес, який розпочався невдовзі після вторгнення Росії до України у лютому. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що не очікує, що Угорщина та Туреччина блокуватимуть розширення НАТО, але попередила про ризики відстрочення приєднання.

Нагадаємо, що Фінляндія не бачить перешкод для вступу до НАТО з боку Туреччини та Угорщини.