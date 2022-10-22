Місцеві телеграм-канали: у РФ вибухнув пороховий завод

У російській Пермі ввечері 22 жовтня стався вибух на пороховому заводі. Внаслідок інциденту загинули троє осіб, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

На підприємстві виникла пожежа площею 20 квадратних метрів у корпусі з виробництвом пластмас. Під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють рятувальники, йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Перм 36,6".

До слова, це не перший випадок вибуху в Пермі. Подібні події на пороховому заводі відбуваються регулярно. Востаннє підприємство горіло у травні, загинули три співробітниці.

Цікаво, що декілька днів тому там бачили величезний стовп диму. Тоді на заводі сказали, що проводять планові випробування і все під контролем.

Варто зазначити, що на цьому підприємстві виготовляли заряди до РСЗВ "Град" і "Смерч", а також комплексів ППО. Пороховий завод працював на війну в три зміни.