У МОЗ назвали вакцини від COVID-19, якими вагітні можуть щепитися

Для вагітних жінок вакцини є безпечними, їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Щеплення захищають від важкого перебігу коронавірусу, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів. Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу" , - зазначають медики.

У МОЗ підкресили, що останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 місяців.

"Для щеплення вагітних і жінок, які годують грудьми, віддають перевагу мРНК-вакцинам - Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen" , - додали у міністерстві.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня виявили майже 23 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 200 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.