G7 закликала негайно повернути ЗАЕС під контроль України
Країни G7 засудили викрадення Росією керівництва Запорізької атомної електростанції. Вони закликали до негайного повернення Україні повного контролю над станцією, повідомляє Новое время.
Про це йдеться у заяві G7.
"Ми засуджуємо повторне викрадення Росією керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)…Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику — Україні, вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати ЗАЕС під російське управління, що може ще більше поставити під загрозу її безпечну та надійну роботу", — йдеться в повідомленні.
Напередодні російські окупанти викрали та вивезли у невідомому напрямку начальника служби інформтехнологій і помічника гендиректора Запорізької АЕС.
Як повідомлялося, 30 вересня російські окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та вивезли його у невідомому напрямку. За даними правоохоронців, російські військові зупинили машину Мурашова шляхом від станції до захопленого Енергодара і відвезли силою. 3 жовтня стало відомо, що Мурашова звільнили, і він повернувся до сім'ї.
Пізніше в МАГАТЕ повідомили, що гендиректор Запорізької АЕС Ігор Мурашов більше не виконуватиме своїх обов’язків. Згодом стало відомо, що голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін стане тимчасовим керівником Запорізької АЕС.