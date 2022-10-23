ОВА: росіяни обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та артилерії
У ніч на 23 жовтня окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, повідомляє Новое время.
Про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Вночі росіяни знову гатили по Нікопольському району. Обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії Марганецьку громаду", — написав він.
За словами Резніченка, люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
Глава ОВА також додав, що під час нічної атаки росіян військові з повітряного командування Схід знищили над областю ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. Його збили у Нікопольському районі.
Решта районів провели ніч під звуки сирени.