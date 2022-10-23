Глава Саксонії виступив за ремонт "ПП-1" та переговори між РФ і Україною

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер висловився за відновлення постачання російського газу після війни та за участь Німеччини у просуванні можливості переговорів між РФ і Україною, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel.

Кречмер також поставив під сумнів санкції проти Росії і закликав ЄС наполягати на вирішенні цього питання шляхом переговорів.

"Нам потрібні довгострокові контракти на постачання зрідженого газу з США, Катару та інших арабських країн. Крім того, ми нарешті повинні мати власне родовище природного газу в Північному морі. А коли війна закінчиться, ми повинні знову використовувати газ з Росії" , - сказав Кречмер.

На запитання, чи припускає він, що пошкоджений газопровід "Північний потік-1" потім буде відремонтований, Кречмер відповів: "Нам знадобиться трубопровідний газ, а це можливо лише при функціонуючих трубопроводах" .

За його словами, для припинення війни Німеччина повинна працювати з іншими країнами, щоб домогтися вирішення проблеми шляхом переговорів.

"Зараз потрібні спільні дипломатичні зусилля ЄС, США, Китаю, Індії та Японії. Ця війна повинна бути зупинена" , - сказав Кречмер.

Він додав, що ці переговори не призведуть до того, що Україні автоматично доведеться відмовитися від частини своєї національної території.