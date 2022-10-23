В Генштабі назвали нові втрати російських військ в Україні

В Генштабі назвали нові втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі оновили﻿ дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.﻿ За минулу добу загинули 400 військових, також знищено 2 гелікоптери, 20 безпілотників та 21 крилату ракету.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 584 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18),
  • артилерійських систем – 1 667 (+14),
  • РСЗВ – 374 (+1),
  • засобів ППО ‒ 189,
  • літаків – 270,
  • гелікоптерів – 245 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
  • крилатих ракет ‒ 350 (+21),
  • кораблів/катерів ‒ 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18),
  • спеціальної техніки ‒ 148.

Дані уточнюються.

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