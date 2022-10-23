В Генштабі назвали нові втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі оновили﻿ дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.﻿ За минулу добу загинули 400 військових, також знищено 2 гелікоптери, 20 безпілотників та 21 крилату ракету.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 584 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18),

артилерійських систем – 1 667 (+14),

РСЗВ – 374 (+1),

засобів ППО ‒ 189,

літаків – 270,

гелікоптерів – 245 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),

крилатих ракет ‒ 350 (+21),

кораблів/катерів ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18),

спеціальної техніки ‒ 148.

Дані уточнюються.