В Генштабі назвали нові втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу загинули 400 військових, також знищено 2 гелікоптери, 20 безпілотників та 21 крилату ракету.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 584 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18),
- артилерійських систем – 1 667 (+14),
- РСЗВ – 374 (+1),
- засобів ППО ‒ 189,
- літаків – 270,
- гелікоптерів – 245 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
- крилатих ракет ‒ 350 (+21),
- кораблів/катерів ‒ 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18),
- спеціальної техніки ‒ 148.
Дані уточнюються.