Сі Цзіньпіна переобрали генсеком Компартії на третій термін

Голову КНР Сі Цзіньпіна переобрали на посаду генерального секретаря Центрального комітету (ЦК) Комуністичної партії Китаю (КПК) на третій п'ятирічний термін. Ця посада фактично є найвищою в Китаю, повідомляє Deutsche Welle.

На своєму першому пленарному засіданні в неділю, 23 жовтня, ЦК 20 скликання, як і очікувалося, проголосував за збереження 69-річного Сі на цій посаді.

Сі Цзіньпін також втретє поспіль обійняв посаду голови Військової ради ЦК КПК. Тим часом обмеження у два терміни продовжують діяти щодо інших членів китайського керівництва.

Напередодні партійний з'їзд, який проводиться раз на п'ять років, схвалив закріплення ідеології Сі та його постійної ролі лідера у статуті партії та зажадав беззастережної лояльності йому.

Ху Цзіньтао зненацька вивели з трибуни на закритті 20-го з'їзду

Напередодні, 22 жовтня, колишнього лідера Комуністичної партії Китаю (КПК) та попередника Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР - 79-річного Ху Цзіньтао - несподівано вивели з трибуни на закритті 20-го з'їзду КПК у Будинку народних зборів у Пекіні.

До ексголови КНР підійшов спочатку один, а потім і другий співробітник у медичних масках та цивільному одязі. Ху Цзіньтао спробував заговорити із Сі Цзіньпіном та з прем'єром Держради КНР Лі Кецяном. Потім він все ж підвівся з місця і, проходячи повз Сі, спробував торкнутися його плеча і знову привертати до себе увагу.

Причин того, що сталося, офіційно не пояснили. Ху Цзіньтао виступає за модель "колективного" керівництва з представниками різних фракцій та з обмеженнями за віком та термінами.

Близько 2300 делегатів ухвалили поправки до партійного статуту наприкінці тижневого з'їзду партії в Будинку народних зборів у Пекіні. Мета змін - продемонструвати верховенство Сі та його політичних ідей у ​​КПК, а також зберегти владу партії у Китаї.