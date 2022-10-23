ДТЕК: у Києві запроваджені віялові відключення

Сьогодні, 23 жовтня, у Києві відбудуться віялові відключення.﻿ Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК "Київські електромережі", повідомляє Економічна правда.

Згідно з розпорядженням НЕК Укренерго у Києві будуть відбуватися стабілізаційні відключення світла.

"Компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час" , – йдеться в повідомленні.

Також про час та тривалість можливих відключень та відновлення постачання світла компанія буде повідомляти додатково на сайті та сторінках в соцмережах ДТЕК "Київські електромережі".