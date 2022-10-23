ОК "Південь": ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині

Керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині, повідомляє Новое время.

Про це вона сказала в етері телемарафону.

За словами керівниці пресцентру, російські війська дуже міцно засіли оборонним рубежем.

"Робота триває, а вони тим часом намагаються сконцентрувати свої сили на лівому березі Дніпра на Херсонщині" , — відзначила Гуменюк.

Також Гуменюк закликала українців критично оцінювати інформацію щодо подій на фронті.

"Хочу зауважити, що треба бути дуже критичним у ставленні до повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Тому що, зокрема, колабораційна влада, окупаційна влада зорієнтовані якраз дуже потужно на інформаційний фронт, для того, щоб сіяти паніку серед населення, зокрема і той самий техногенний шантаж щодо потенціалу використання Каховської ГЕС" , — підкреслила вона.

Як пояснила Гуменюк, росіяни продовжують шантажувати тим, що ЗСУ нібито планують вдарити по ГЕС, попри те, що окупанти самі ж замінували об'єкт та звільнили усіх українських працівників, таким чином обмеживши до нього доступ та посиливши охоронний режим.