ОВА: у Хмельницькій та Волинській областях жителям повертають світло

У Волинській та Хмельницькій областях тривають роботи з відновлення електропостачання споживачам, які залишились без світла у результаті ударів росіян по енергооб’єктах 22 жовтня, повідомляє Українська правда.

Про це заявили голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій та голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"На Хмельниччині продовжуємо роботи з ліквідації наслідків влучання крилатих ракет по об'єктах в Хмельницькому та Шепетівському районах. Станом на ранок в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів. По місту Хмельницькому відновлено електропостачання на 96%, водопостачання на 100%" , – заявив Гамалій.

Голова Волинської ОВА повідомив, що роботи ремонтних бригад "Волиньобленерго" тривали впродовж усієї ночі. Станом на ранок 23 жовтня в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів.

За словами Погуляйка, використовуються всі можливі резервні схеми живлення. Наразі частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району. У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги.

Голова ОВА зазначив, що можлива почергова подача живленням деяким споживачам, і закликав мешканців з розумінням поставитися до цієї ситуації.