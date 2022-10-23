В Курській області РФпобудували дві лінії оборони – губернатор

Губернатор прикордонної з Україною Курської області Роман Старовойт заявив про побудову 2 ліній оборони у регіоні, повідомляє Українська правда.

"Цього тижня закінчено роботи з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони Курської області. Роботу вели спільно з Міноборони Росії і прикордонним управлінням у Курській області" , – заявив він.

За його словами, 3 лінія оборони буде готова до 5 листопада.

Фото: t.me/gubernator_46

22 жовтня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що там почали встановлювати "захисні споруди".