У Лондоні тисячі людей вийшли із закликом повернути Британію до ЄС

Тисячі протестувальників пройшли маршем центром Лондона, закликаючи Велику Британію повернутися до складу Європейського союзу, повідомляє Європейська правда.

Про це пише The Guardian.

На національному марші "За вступ до ЄС" великі натовпи пройшли до Парламентської площі. Учасники маршу з усієї Британії подолали багатогодинний шлях, щоб узяти в ньому участь.

На Парламентській площі було видно багато синіх і жовтих кольорів: прихильники маршу розмахували прапорами ЄС і несли плакати.

The #RejoinEU march in London looks amazing, wish I could have been there. Brexit has damaged our economy, our politics and our standing the world. It will not stand! Solidarity with the tens of thousands marching today! ???????????? pic.twitter.com/NUtX1BoI06 — Graham Simpson (@grahambsi) October 22, 2022

На деяких плакатах були надписи "Brexit ніколи не спрацює", "За нижчі рахунки #rejoin the EU" і "We voted romaine".

Натовп освистав фотографії діячів на великому цифровому екрані, які голосували за вихід із ЄС, таких як Борис Джонсон, Пріті Патель і Найджел Фарадж.

Раніше повідомлялося, що Британія, Ірландія та ЄС поновили перемовини для вирішення тривалої суперечки про те, як має застосовуватися угода про Brexit для Північної Ірландії.

Even more people than expected at the #RejoinEU march in London. pic.twitter.com/KqpeyfWoJG — Richard Corbett CBE (@RichardGCorbett) October 22, 2022

Головним питанням суперечки є митний кордон між ЄС та Британією на острові Ірландія після Brexit. Задля дотримання умов угоди 1998 року, що поклала край тривалому конфлікту у регіоні, "жорсткий" кордон між Ірландією та Північною Ірландією вирішили не повертати, натомість митні перевірки мали відбуватися у портах Північної Ірландії.

Проте цей результат розлютив північноірландських юніоністів, які вбачають у цьому посягання на належність регіону до складу Сполученого Королівства, на додачу до економічних труднощів. У підсумку юніоністи вимагають від Лондона переглянути чи зовсім скасувати дію Північноірландського протоколу - частину угоди про Brexit, де прописані ці умови.