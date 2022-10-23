Донецька ОВА: через обстріл загинули три людини

Внаслідок нічних обстрілів Донеччині, в населеному пункті Курдюмівка Торецької громалди загинуло 3 мирних мешканців, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки у Торецькій громаді" , – повідомив він.

За його словами, артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі в другому будинку – чоловік. Також Кириленко закликав мешканців області до евакуації.