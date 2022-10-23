В Іркутську на будинок впав винищувач – губернатор

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що в Іркутську на 2-поверховий будинок впав винищувач, повідомляє Українська правда.

"За попередніми даними в Іркутську на двоповерховий будинок по вул. Пржевальського впав літак категорії Су" , – заявив він.

Інформації про постраждалих чи загиблих поки нема.

"Усі підрозділи вже тут. Інформації про постраждалих поки що немає" , - додав він.

Пресслужба головного управління МНС в Іркутській області уточнює, що під час випробувального польоту зазнав аварії літак Су-30.

"Літак упав у межах міста, у секторі приватної забудови. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, інформація уточнюється" , - йдеться в повідомленні.

На місці аварії сталося загоряння.