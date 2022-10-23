У російському Іркутську на будинок впав винищувач – губернатор
Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв повідомив, що в Іркутську на 2-поверховий будинок впав винищувач, повідомляє Українська правда.
"За попередніми даними в Іркутську на двоповерховий будинок по вул. Пржевальського впав літак категорії Су", – заявив він.
Інформації про постраждалих чи загиблих поки нема.
"Усі підрозділи вже тут. Інформації про постраждалих поки що немає", - додав він.
Пресслужба головного управління МНС в Іркутській області уточнює, що під час випробувального польоту зазнав аварії літак Су-30.
"Літак упав у межах міста, у секторі приватної забудови. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
На місці аварії сталося загоряння.