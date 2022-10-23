Укренерго: на Хмельниччині відновлено енергопостачання

​​Після масованого ракетного удару 22 жовтня "Укренерго" відновило живлення Хмельниччини, відновлювальні роботи також ведуться на Рівненщині, Черкащині та Волині, повідомляє Економічна правда.

"Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах" , - йдеться в повідомленні.

Також додається, що сьогодні з 12-ї дня Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" був змушений віддати команду на обмеження споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини задля уникнення перевантаження мереж в цих регіонах.

У компанії закликають не вмикати одночасно в мережу кілька потужних електроприладів, особливо в пікові години – з 6:00 о 11:00 і з 17:00 до 23:00, а користування пральними машинами, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами перенесіть за можливості на ніч.