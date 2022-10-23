Повітряні сили: ЗСУ збили 273 іранські дрони-камікадзе

Починаючи з 13 вересня, українські військові збили 273 іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Однак Росія застосовує проти України не лише їх, повідомляє Корреспондент.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 23 жовтня.

Він зазначив, що РФ застосовує проти України дві модифікації "Шахідів" – 136 і 131. Остання ж менша за іншу модель і має невелику бойову частину. Однак дрони-камікадзе залишаються високоточною зброєю, яка летить точно і може вразити критично важливу точку, що призведе до великої кількості шкоди.

Гнат також розповів, що українські військові збили ще чотири ударні дрони Мохаджер-6. Один із них уцілів, його зараз вивчають наші спеціалісти.