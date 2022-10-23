Шмигаль: Українці можуть залишитися без пенсій і зарплат

Якби не західна фінансова допомога, то українці вже могли б залишитися без пенсій та заробітних планів. Тому важливо якнайшвидше отримати обіцяні Євросоюзом гроші, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв’ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung .

За його словами, Україна отримує величезну підтримку від партнерів - на першому місці США, на другому - Євросоюз. Німеччина перебуває на передовій фінансової допомоги, проте 3 млрд євро з обіцяного європейського пакету в 9 млрд заблоковано, зокрема, тому, що Берлін пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.

"Для нас найголовніше, щоб вони надійшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоб наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом або грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії" , - зазначив прем'єр.

Він також наголосив, що на сьогодні оборонний бюджет України становить 60% державних видатків, тому західна фінансова допомога йде на соціальні потреби. Таким чином будь-яка затримка може мати жахливі наслідки.