Італія вперше за 50 років цілий тиждень не імпортувала газ з РФ

Італія вперше майже за 50 років протягом тижня не імпортувала природний газ з Російської Федерації. Про це, з посиланням на дані Італійського інституту міжнародних політичних досліджень (ISPI), пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

"До побачення, Москва. За останні сім днів Італія імпортувала нуль кубометрів газу від "Газпрому", а значить і з Росії. Такого не було з 1974 року. Історичний день" , - зазначив аналітик ISPI Маттео Вілла.

Arrivederci Mosca. Negli ultimi sette giorni, l'Italia ha importato ZERO metri cubi di gas da Gazprom, e dunque dalla Russia. Non succedeva dal 1974 року. Una giornata storica. pic.twitter.com/t0vfatzdfj — Matteo Villa (@emmevilla) October 22, 2022

Нагадаємо, раніше російський "Газпром" пригрозив зупинити постачання газу до європейських країн, де вони ще тривають, якщо Євросоюз запровадить обмеження ціни.

В Офісі президента України очікують, що у дев'ятому пакеті санкцій проти Росії буде обмежено ціну на російський газ або введено заборону на його експорт.