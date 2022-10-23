ЄС остаточно "відокремився" від російського газу - єврокомісар

Європейський союз на сьогодні остаточно став незалежним від постачання природного газу з Російської Федерації. Про це, з посиланням на інтерв'ю єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретона французькому радіо RTL, пише Сергій Новіков, РБК-Україна.

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ми залежали на 40%, а тепер - лише на 7%" , - зазначив він.

За його словами, Росія перестала бути надійним партнером для Європи, тому довелося замістити 155 млрд кубометрів з інших джерел. Крім того, ціни на газ і надалі будуть падати.