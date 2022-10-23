Глава Пентагону вдруге за тиждень розмовляв з Шойгу
Глава Пентагону Ллойд Остін вдруге за тиждень провів телефонні перемовини з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Однією з тем обговорень стала війна в Україні, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
За даними відомства, повторний дзвінок запросив Шойгу.
"Міністр Остін відкинув будь-які приводи для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - сказано у повідомленні Пентагону.
При цьому більших деталей розмови двох міністрів не розкривається.
Зазначимо, що Остін і Шойгу провели вже другу телефонну розмову цього тижня. Перша відбулася 21 жовтня.