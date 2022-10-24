КНДР та Південна Корея обмінялися пострілами

Південна Коррея відкрила попереджувальний вогонь через перетин судном із КНДР морського кордону між країнами. У відповідь північнокорейські військові застосували РСЗВ, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про постраждалих чи пошкодження наразі даних немає.

Сеул стверджує, що торгове судно КНДР перетнуло Північну обмежувальну лінію, яка фактично є морським кордоном між країнами.

КНДР у відповідь заявила, що здійснила 10 пострілів із реактивних систем залпового вогню, щоб "грізно відкинути назад вороже судно".

Нагадаємо, нещодавно КНДР поінформувала, що імітувала ядерні удари по Південній Кореї.