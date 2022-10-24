Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67 940 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2590 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,

артилерійських систем – 1673 (+6) од,

РСЗВ / MLRS – 375 (+1) од,

засобів ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 270 (+0) од,

гелікоптерів – 245 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9),

крилатих ракет ‒ 350 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 149 (+1).

Дані уточнюються.