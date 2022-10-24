Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 по 24.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 67 940 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2590 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5295 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1673 (+6) од,
  • РСЗВ / MLRS – 375 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
  • літаків – 270 (+0) од,
  • гелікоптерів – 245 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1370 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 350 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4044 (+5) од,
  • спеціальної техніки ‒ 149 (+1).

Дані уточнюються.

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