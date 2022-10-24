У РФ назвали причину падіння літака в Єйську
У Росії дійшли висновку, що причиною аварії військового літака в Єйську, внаслідок якої загинуло 15 осіб, було потрапляння чайок у двигун бомбардувальника, повідомляє Українська правда.
У двигун бомбардувальника Су-34 потрапили дві чайки, їхні рештки було знайдено під час огляду уламків. Саме це, за інформацією російських ЗМІ, стало причиною аварії літака. Птахи потрапили у двигун літака, коли він злітав.
В СК РФ заяв про причини падіння Су-34 не робили.
Нагадаємо, бомбардувальник Су-34 увечері 17 жовтня впав біля дев'ятиповерхівки в російському Єйську, що розташований недалеко від окупованого Маріуполя. Пілоти літака катапультувалися.
У житловому будинку почалася пожежа. За останніми даними, загинули 15 осіб, понад 20 постраждали.