Буданов: Після обміну Медведчук з'явився в Москві

Після обміну 21 вересня кум Володимира Путіна нардеп від забороненої нині партії ОПЗЖ Віктор Медведчук опинився в столиці Росії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю.

﻿ "З ковровою доріжкою не зустрічали, точно вам можу сказати. Де він саме зараз? Треба підняти матеріали, так зараз не згадаю. Але можу сказати, що його привезли в Москву.

Його привезли в Анкару, але згодом по фіналу він з'явився в Москві, це треба теж розуміти. Я знаю, що до нього було дуже багато питань з боку ФСБ. Питання абсолютно не політичні, а практичні" , - сказав він. ﻿

Зокрема, за словами Буданова, спецслужби РФ можуть поцікавитися в кума Путіна, де кошти, які виділялися агресором на підготовку захоплення України.