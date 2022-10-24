СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січ" із РФ

На аудіозаписах, оприлюднених сьогодні на каналі СБУ в YouTube, людина, голос якої схожий на президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, каже, що "абсолютно без будь-якої злості" відноситься до обстрілу заводу з боку російських військ.

У спецслужбі наголосили, що навіть після повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України, той, будучи посадовцем, продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

"Він виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні" , - сказано в повідомленні.

Російські війська неодноразово обстрілювали завод "Мотор Січ", а людина, голос якої схожий на Богуслава, говорить на кадрах, що "все розуміє", і "якщо Путін закінчить, то потім націоналісти нас закінчать".

"Іскандер", "Іскандер-М" упав на території заводу. Ми без будь-якої злості до цього ставимося абсолютно. Ми всі розуміємо" , - зазначає він.

Крім того, людина на березневому аудіозаписі запевняє у готовності відправляти запчастини до РФ, тільки не безпосередньо, а через "хороші кінці", наприклад, Хорватію чи Чорногорію.

На записі, зробленому у травні, він зізнається, що "десятками пересилає агрегати до РФ".

Про те, що СБУ проводить досудові розслідування щодо "Мотор Січ", повідомлялося ще минулого року. Воно велося за двома напрямками – диверсійної та підривної діяльності на користь Росії.

Затримання Богуслаєва відбулося 22 жовтня. Його підозрюють у колабораціонізмі та пособництві агресору за постачання Росії українських авіадвигунів. За даними СБУ, він діяв у змові з "Ростехом", налагодивши постачання двигунів для виробництва російських бойових гелікоптерів типу Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Алігатор" та Мі-28Н "Нічний мисливець".