США, Британія та Франція відповіли на заяви РФ про "брудну бомбу"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу у телефонних розмовах із колегами з Туреччини, США, Великобританії та Франції звинуватив Україну у підготовці до застосування так званої брудної бомби. Для того, щоб підкреслити єдність у підтримці Києва, міністерства закордонних справ трьох останніх країн виступили із спільною заявою, назвавши твердження Шойгу брехливими, повідомляє Дзеркало тижня.

У ньому йдеться, що міністри закордонних справ Франції, Британії та Сполучених Штатів неухильно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України перед агресією Росії.

«Сьогодні міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони Росії Сергієм Шойгом на його прохання. Наші країни чітко дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто брехливі звинувачення Росії у тому, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації. Ми також виключаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії» , - йдеться у заяві.

Зазначається, що міністри закордонних справ трьох країн обговорили спільні зусилля щодо підтримки України та українського народу у сфері безпеки, економічної та гуманітарної допомоги перед жорстокою загарбницькою війною РФ.